21:04, 12 марта 2026Забота о себе

Назван способ снизить уровень холестерина за два дня

Врач Десаи: 48-часовая диета на овсе помогает снизить холестерин на 10 процентов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Buntovskikh Olga / Shutterstock / Fotodom

С помощью специальной диеты уровень холестерина можно снизить за два дня, считает врач общей практики Пунам Десаи. Способ лучше контролировать жизненно важный показатель она назвала в эфире утреннего шоу на телеканале BBC, пишет Daily Express.

Чтобы снизить уровень холестерина, специалистка посоветовала 48-часовую диету, основу которой составляют овсяные продукты. Согласно этой схеме питания, на два дня необходимо сократить потребление калорий и перейти на блюда на основе овса.

По словам врача, подобный рацион помогает снизить уровень «плохого» холестерина. В одном из экспериментов у придерживавшихся 48-часовой диеты участников наблюдалось его снижение в среднем на 10 процентов.

Десаи объяснила этот эффект тем, что в овсе содержится много растворимой клетчатки. Она связывает холестерин в пищеварительной системе и уменьшает его всасывание в кровь, что в итоге способствует улучшению показателей сердечно-сосудистого здоровья.

Ранее диетолог Роб Хобсон рассказал, что на уровень холестерина влияет не только диета, но и образ жизни. Чтобы поддерживать здоровье сосудов, он посоветовал высыпаться и сохранять физическую активность.

