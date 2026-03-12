Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:30, 12 марта 2026Забота о себе

Названа худшая для осанки поза во сне

Эксперт Артис: Сон на животе негативно влияет на осанку
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: structuresxx / Shutterstock / Fotodom

Привычка спать на животе негативно влияет на осанку, предупредила эксперт по сну Лиза Артис. Худшую позу во сне она назвала, в беседе с изданием Metro.

По словам специалистки, когда человек лежит на животе, он держит шею повернутой в сторону на протяжении всей ночи. Это может вызывать напряжение в шее, боли в спине и ухудшать осанку.

Артис считает, что лучше спать на спине или на боку, так как в этих позах позвоночник находится в более естественном положении. Благодаря этому тело испытывает меньше нагрузки, а мышцы могут полноценно расслабляться.

Материалы по теме:
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Эксперт добавила, что, если человек привык спать на животе, уменьшить нагрузку на позвоночник можно, если спать на тонкой подушке или вовсе отказаться от нее. Также она посоветовала подкладывать подушку под таз, чтобы уменьшить давление на спину.

Ранее врач общей практики Амир Хан объяснил, причину возникновения чувства падения при засыпании. По его словам, ощущение появляется из-за того, что мозг иногда ошибочно принимает расслабление мышц за падение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о победе в войне с Ираном

    Мощный взрыв нефтяного танкера у берегов Ирака попал на видео

    Уиткофф рассказал о встрече с Дмитриевым

    Культовый актер боевиков получил восемь лет тюрьмы за изнасилования

    Найдено продлевающее жизнь природное вещество

    Трамп объяснил выбор названия операции в Иране

    Трамп дерзко обозвал своих предшественников

    Трамп высказался об Иране фразой «Прекрасная работа, взрывать корабли»

    Прорыв иранских ракет сквозь залп ЗРК Patriot в ОАЭ сняли на видео

    Трамп оскорбил возможного претендента на пост президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok