01:01, 10 марта 2026

Врач объяснил чувство падения при засыпании

Врач Амир Хан: Вздрагивание во сне может быть вызвано древним рефлексом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Амир Хан объяснил, почему, когда человек засыпает, его конечности вздрагивают, а сам он может испытать внезапное ощущение падения. Его цитирует издание Mirror.

По словам Хана, когда человек погружается в сон, мышцы расслабляются, а мозг может интерпретировать это как падение. «Это неправильное толкование со стороны мозга, и он посылает телу быстрый сигнал, чтобы оно вас поймало, отчего вы и просыпаетесь. Некоторые ученые считают, что это древний рефлекс выживания», — рассказывает врач.

Хан добавил, что такие ощущения абсолютно безвредны. Врач объяснил, что чаще всего такое состояние возникает в трех случае: если человек очень устал, если он испытывает стресс или если он употреблял кофеин вечером.

Ранее врач общей практики Ксанд ван Туллекен заявил, что миллионы людей, у которых есть апноэ во сне, не догадываются об этом. При этом доктор предупредил, что со временем оно может провоцировать проблемы с сердцем или диабет.

