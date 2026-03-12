Реклама

Россия
04:55, 12 марта 2026Россия

Названы регионы с самым высоким риском затоплений из-за паводков

Биждов: Сильные паводки ожидаются в Центральном и Приволжском округах
Екатерина Щербакова
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов в разговоре с РИА Новости перечислил регионы, в которых в 2026 году ожидаются самые высокие паводки из-за рекордно высокого уровня снежного покрова.

По словам специалиста, повышенные риски затоплений будут в Центральном и Приволжском федеральных округах, это следует из анализа текущей метеорологической ситуации с использованием инструментов космического мониторинга.

«В обоих округах застраховано в общей сложности порядка 3 миллионов гектаров озимых», — добавил Биждов.

Эксперт также уточнил, что наиболее высокий уровень снега, в 60-80 сантиметров, в начале марта фиксировался в Калужской, Тульской и Орловской областях. Высокий уровень снега также во Владимирской области, Ивановской и Рязанской.

В Нижегородской области покров — 70 сантиметров, а в Верхнем Поволжье: Чувашской республике, Республике Марий-Эл, Удмуртской Республике и Кировской области снежный покров и вовсе достигает 90 сантиметров.

Ранее в Подмосковье специалисты начали готовить дороги к прохождению паводка.

