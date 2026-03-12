НХЛ признала Василевского и Сорокина фаворитами в борьбе за «Везина Трофи»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала двух россиян фаворитами в борьбе за звание лучшего вратаря сезона. Ими стали Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщается на сайте лиги.

НХЛ опросила 16 журналистов. 11 из них поставили Василевского на первое место. Еще четыре представителя прессы отдали голоса за Сорокина. Третье место в опросе занял голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон.

В текущем сезоне Василевский провел 43 матча в составе своей команды. В них он отразил 91,3 процента бросков, пропуская в среднем по 2,32 гола за игру. 31-летний российский вратарь является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Кроме того, он уже выигрывал «Везина Трофи» в 2019 году.

