21:27, 12 марта 2026Спорт

Норвежский лыжник Клебо попал в больницу после падения на этапе Кубка мира

Владислав Уткин

Фото: РИА Новости

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо попал в больницу после падения на этапе Кубка мира. Об этом сообщает NRK.

29-летний норвежец покинул трассу в сопровождении двух организаторов после того, как упал и ударился головой во время спринтерской гонки. «Он немного не в себе, больше мне нечего сказать. В больнице ему проведут дополнительное обследование», — заявил главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен.

Инцидент произошел на этапе Кубка мира в норвежском Драммене. Сейчас Клебо является лидером общего зачета соревнований.

Клебо является 11-кратным олимпийским чемпионом. Это рекорд в истории зимних Олимпиад. На Играх-2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо он завоевал шесть золотых наград.

