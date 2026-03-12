Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 12 марта 2026Наука и техника

Нового помощника «Урагана» заметили в зоне СВО

В зоне СВО заметили новую ТЗМ для реактивной системы «Ураган»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Новую транспортно-заряжающую машину (ТЗМ) реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На фото можно заметить ТЗМ на современном шасси БАЗ-69092 с колесной формулой 6х6. Машина оснащена экономичным дизельным двигателем ЯМЗ-8491.10-032 мощностью 450 лошадиных сил. Машина развивает скорость до 80 километров в час по шоссе, а запас хода по топливу составляет 1000 километров. В кузове грузовика находятся боеприпасы и оборудование для заряжания РСЗО.

Материалы по теме:
Огненный дождь. Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
Огненный дождь.Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
13 октября 2023
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

Новые помощники «Урагана» заменяют устаревающие ТЗМ на шасси ЗИЛ-135ЛМ, которые разработали в 1960-е годы. Четырехосные автомобили оснащены парой бензиновых двигателей общей мощностью 360 лошадиных сил.

В феврале 2025 года Минобороны России показало боевую машину РСЗО «Ураган» на шасси БАЗ-69092.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ливан нанес массированные удары по Израилю

    Трамп заявил о победе в войне с Ираном

    Дмитриев жестко раскритиковал действия фон дер Ляйен

    Около десяти взрывов прогремело над российским городом

    Мужчина расправился с женой и 13 лет хранил ее в бочке на складе

    Нового помощника «Урагана» заметили в зоне СВО

    Описаны крайне опасные последствия прошедших в Иране «черных дождей»

    Банк Англии предпочел Черчиллю животных на банкнотах

    Отец Илона Маска прилетит в Москву с одной целью

    Харви Вайнштейн раскрыл детали своей жизни в тюрьме на острове Райкерс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok