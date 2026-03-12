Объяснено появление огненного шара в небе над атакованным ВСУ российским регионом

Лаборатория астрономии заявила, что шар над Кубанью мог быть техногенным

Появившийся в небе над атакованным Вооруженными силами Украины (ВСУ) Краснодарским краем огненный шар может иметь техногенное происхождение. Появление тела объяснили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии в Telegram.

Как заявили ученые, они предполагают, что появившийся над регионом объект мог иметь размер несколько десятков сантиметров.

При этом, исходя из особенностей фрагментации, существует вероятность, что наблюдался техногенный объект Лаборатория солнечной астрономии

Фрагментом какого именно аппарата мог являться объект, не уточняется. Шар заметили над Кубанью — в Новороссийске, Ростове-на-Дону и Анапе.

Ранее сообщалось, что огненный шар над Краснодарским краем попал на видео.