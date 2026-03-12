Огненный шар появился в небе над российским регионом во время атаки ВСУ и попал на видео

Огненный шар появился в небе над Краснодарским краем во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

По сообщению издания, шар могли заметить жители Анапы и Краснодара. Объект пролетел над регионом около 22:30 по московскому времени.

Астрономы сообщили, что объект мог быть разрушившимся в атмосфере метеоритом, однако допустили, что шар мог иметь и техногенную природу. На последний факт указывают особенности фрагментации объекта.

Как сообщалось ранее, под основной удар ВСУ в ночь на 12 марта попали Краснодарский край, Крым и Ростовская область. Суммарно над перечисленными субъектами федерации средства противовоздушной обороны сбили 54 дрона.