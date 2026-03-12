Реклама

11:36, 12 марта 2026Силовые структуры

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» заплакал на скамье подсудимых

Shot: Исломов, предоставивший квартиру террористам из «Крокуса», плачет в суде
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Исроил Исломов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заплакал на скамье подсудимых во время заседания по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Именно он, по версии следствия, вместе с сыновьями — Аминчоном и Диловаром (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — помогал напавшим на «Крокус» террористам с квартирой, машиной и деньгами.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по посетителям. После этого они подожгли здание и скрылись с места преступления на белом Renault.

12 марта 2-й Западный окружной военный суд намерен огласить приговор в отношении всех причастных к теракту.

