Силовые структуры
11:22, 12 марта 2026Силовые структуры

Назван покончивший с собой пострадавший от теракта в «Крокус Сити Холле»

Покончил с собой журналист Сараев, пострадавший от теракта в «Крокус Сити Холле»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пострадавшим от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который покончил с собой, оказался журналист Дмитрий Сараев. Его имя назвал Telegram-канал Mash.

22 марта 2024 года он пришел на концерт группы «Пикник», а затем услышал автоматную очередь.
Он был тяжело ранен во время нападения террористов и долго лечился, но его мучили постоянные боли после вытащенной из позвоночника пули. Кроме того, у Сараева были нарушение сна и серьезные проблемы с психическим состоянием. Семьи других пострадавших организовали похороны журналиста и сбор средств для его семьи.

О суициде одного из потерпевших рассказал адвокат Даниэль Готье. По его словам, до сих пор не менее 100 пострадавших от теракта проходят реабилитацию у психологов, многим свидетелям жестокого преступления требуется специализированная помощь, отметил юрист.

Выступивший на суде эксперт-психолог сообщила, что у потерпевших наблюдается тревожно-депрессивное расстройство, но по закону оно не является вредом здоровью.

2-й Западный окружной военный суд 12 марта огласит приговор фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокусе Сити Холле». По делу проходит 19 человек. Обвинение просит назначить 15 из них пожизненное лишение свободы, еще четверым — от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.

