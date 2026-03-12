Реклама

Окружение Зеленского обеспокоилось его нападками на западных партнеров

Politico: Окружение Зеленского беспокоит его отталкивающая Запад риторика
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Окружение президента Украины Владимира Зеленского беспокоит его воинственная риторика, отталкивающая западных партнеров. О нападках украинского лидера на Запад рассказало издание Politico.

«Даже приближенные к Зеленскому предупреждают, что [враждебная] риторика может оттолкнуть тех самых партнеров, от которых Украина зависит в плане денег, оружия и дипломатической поддержки», — говорится в публикации.

В беседе с изданием неназванный бывший советник Зеленского отметил, что ужесточение риторики создает разрушительный для интересов Украины круг эскалации.

Ранее Зеленский описал делегацию из Венгрии словами «приехали какие-то люди». По его словам, Киев не располагал данными о целях визита команды из Будапешта, поэтому они не получили на Украине официального статуса.

