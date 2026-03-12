Реклама

19:32, 12 марта 2026

Озвучена «народная примета» о прошедших «Вагнер» россиянах

Экс-вагнеровец Бармалей высмеял кичащихся недолгой службой в ЧВК россиян
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Экс-вагнеровец с позывным Бармалей высмеял кичащихся недолгой службой в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» россиян. Пост с насмешкой он опубликовал в Telegram.

Бывший боец компании пошутил про наклейки на автомобилях бывших сослуживцев и татуировки, которые те набивают себе в память о работе в ЧВК. По его словам, о таких россиянах существует «народная примета».

«Чем больше "вагнеровский" череп на машине или татуировке, тем меньше этот человек работал в конторе», — озвучил Бармалей примету о прошедших службу в «Вагнере».

Ранее сообщалось, что военкор «Ахмата» после скандала снял редчайшую награду «Вагнера» — «платиновую звезду».

