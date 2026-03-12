Реклама

Паук заразил мужчину пожирающей плоть бактерией

В Великобритании мужчина чуть не лишился руки из-за укуса паука
Юлия Юткина
Фото: RHJPhtotos / Shutterstock / Fotodom

В городе Ковентри, Великобритания, мужчина попал на операционный стол после укуса благородной ложной вдовы. Об этом пишет Daily Mail.

40-летний Крис Киган рассказал, что обнаружил укус на руке, как только проснулся. Сначала он не придал этому значения, однако вскоре рана начала краснеть, и он отправился в больницу. Врач объяснил Кигану, что его укусил паук, и прописал ему антибиотики.

Тем не менее состояние мужчины не улучшалось. По словам Кигана, его рука распухла, как боксерская перчатка, и стала фиолетовой. Он снова обратился в больницу. Оказалось, что паук заразил его пожирающей плоть бактерией. Мужчине срочно потребовалась операция: в противном случае он мог лишиться руки.

Врачи удалили омертвевшую кожу с руки Кигана, чтобы предотвратить распространение инфекции. По словам мужчины, если бы он проигнорировал свое состояние, ему могли ампутировать кисть. Сейчас он восстанавливается дома.

Благородная ложная вдова (Steatoda nobilis) — это один из самых ядовитых пауков, обитающих в Европе. Внешне он напоминает черную вдову, но его укус обычно не несет смертельной угрозы для человека.

Ранее сообщалось, что жительница штата Техас, США, Сара Нил пережила укус паука и столкнулась с редкой болезнью. Ей диагностировали локсосцелизм — некроз кожи и подкожной клетчатки.

