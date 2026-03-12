Реклама

10:47, 12 марта 2026Силовые структуры

Готовивший подрыв сотрудника МО России снимал для Украины военную технику

ФСБ: Житель Крыма признался, что фотографировал для Украины военную технику РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Мужчина, которого задержали за подготовку теракта против высокопоставленного военного в Крыму, фотографировал российскую военную технику для украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса, предоставленного Центром общественных связей ФСБ России.

Житель Севастополя пояснил, что сам откликнулся на призыв украинских спецслужб в мессенджере Telegram и установил с ними контакт. С начала специальной военной операции он фотографировал самолеты, вертолеты и другую военную технику на территории республики, а затем отправлял снимки куратору. Мужчина также передавал ему данные о передвижениях личного состава Вооруженных сил России в Крыму и Севастополе.

О задержании 39-летнего жителя Севастополя стало известно в четверг, 12 марта. По версии следствия, он должен был установить самодельное взрывное устройство под машину высокопоставленного военного одного из подразделений Министерства обороны (МО) России. Довести начатое до конца у мужчины не получилось, так как он был задержан сотрудниками ФСБ.

