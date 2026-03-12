Раскрыты подробности теракта против высокопоставленного военного в Крыму

ФСБ: Житель Севастополя планировал подорвать машину сотрудника МО России

Житель Севастополя по заданию украинских спецслужб планировал подорвать машину высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны (МО) России. Такие подробности о готовящемся теракте раскрывает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, 39-летний мужчина поддерживал контакт с куратором при помощи мессенджера Telegram. Его уже задержали.

По заданию куратора злоумышленник должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль сотрудника МО. Для этого ему передали координаты тайника с компонентами, инструкцию по сборке СВУ, а также информацию о будущей жертве.

