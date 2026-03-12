Подсчитаны траты рядового американца на войну с Ираном

Война в Иране прибавила к госдолгу США по $800 на каждого налогоплательщика

Война в Иране прибавила к госдолгу США 133 миллиарда долларов или по 800 долларов в переложении на каждого налогоплательщика. Траты рядового американца в результате эскалации конфликта подсчитали опрошенные газетой «Известия» эксперты.

По словам основателя финтех-платформы SharesPro Дениса Астафьева, только на проведение операции «Эпическая ярость» необходимо около 890 миллионов долларов в день. Согласно данным Центра стратегических и международных исследований, за первые 100 часов было истрачено 3,7 миллиарда. Чтобы восполнить запасы боеприпасов, Пентагон уже готовится запросить экстренное финансирование в размере 50 миллиардов. Эти траты накладываются на и без того дефицитный бюджет.

В американском казначействе подсчитали, что с начала конфликта госдолг увеличился примерно по 800 долларов на человека.

Для поддержания ликвидности Федеральная резервная система (ФРС) активно выкупает государственные облигации, а увеличение долга автоматически повышает стоимость его обслуживания. Также есть риски, что властям придется возвращать незаконно собранные пошлины и выплачивать штрафы.

По информации Politico, в Пентагоне планируют проводить операцию на протяжении ста дней. В таком случае госдолг США может увеличиться еще на 600–800 миллиардов долларов, допустил Ярослав Кабаков из «Финама». Если учесть дополнительные расходы, госдолг таким образом может вырасти почти до 40 триллионов долларов. Столь длительные военные действия могут обойтись Америке от 100 до 300 миллиардов долларов, предположил Юрий Ичкитидзе из Freedom Finance Global. Такими темпами расходы могут увеличиться вплоть до 7-8 тысяч долларов на каждого налогоплательщика.

В случае затягивания совместной военной операции США и Израиля против Ирана мировые цены на эталонную североморскую марку нефти Brent могут подняться до 200 долларов за баррель, допустил представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия». Избежать этого не удастся даже при помощи «искусственных мер» по сдерживанию сырьевых котировок. На пике сырьевые котировки приближались к 120 долларам за баррель, но сейчас стабилизировались в районе 90 долларов.

