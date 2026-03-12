Поездка Трампа в Китай столкнулась с неопределенностью

Визит Трампа в Китай оказался под вопросом

Визит президента США Дональда Трампа в Китай оказался под вопросом. До возможной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином осталось менее трех недель, однако детали поездки до сих пор не согласованы. Об этом сообщает The New York Times.

Китайские аналитики сообщили, что в Пекине разочарованы отсутствием конкретной информации от Белого дома. Американские бизнесмены также не знают, приглашают ли их присоединиться к делегации президента.

На саммите стороны планировали обсудить продление торгового перемирия между двумя странами.

Ранее Китай призвал США и Иран вернуться за стол переговоров в связи с ситуацией в Ормузском проливе. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин глубоко обеспокоен напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и призывает предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта в регионе.