05:00, 12 марта 2026МирЭксклюзив

Попытку Белого дома оправдать провал ударов по Ирану раскрыли

Политолог Новик: США пытаются публично пересмотреть цели операции против Ирана
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Rebecca Blackwell / Pool / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа пытается публично пересмотреть цели совместной с Израилем операции против Ирана после неудачи первоначального замысла и ответных ударов исламской республики. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.

В условиях, когда первоначальный расчет на быструю капитуляцию не оправдался, США стремятся сузить рамки конфликта в публичном поле

Николай Новикаместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Новик прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о фокусе операции против Ирана на военно-морском флоте страны и ее ракетных базах, а также отметил просчеты Белого дома при планировании наступательных действий. По мнению политолога, смена официальной риторики со «смены режима» на «техническое разоружение» является попыткой создания легитимного повода для завершения активной фазы конфликта без достижения тотальной победы. Эксперт также отметил желание администрации Трампа смягчить панику на финансовых рынках и сохранить электорат Республиканской партии перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс США.

Ранее заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Али Сардар Фадави пригрозил США войной на истощение и крахом. Генерал также понадеялся, что Тегеран сможет выстоять в противостоянии и использовать его в своих интересах.

