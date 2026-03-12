Реклама

Силовые структуры
11:29, 12 марта 2026Силовые структуры

Появились подробности о нападении с ножом на стажера полиции

В Петербурге возбудили дело за кражу и ранение полицейского
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Санкт-Петербурге возбудили дело за кражу и ранение полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по городу.

По данным следствия, 11 марта сотрудник линейного управления МВД совместно с курсантом института МВД России находился на практике и осуществлял оперативно-разыскные мероприятия. В связи с поступившим сообщением сотрудники задержали и посадили в служебный автомобиль мужчину. Фигурант, находясь в машине и желая скрыться от полицейских, нанес не менее пяти ударов ножом в область лица и тела курсанта. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению.

Ранее сообщалось, что разыскиваемый за кражу россиянин ранил ножом стажера полиции.

