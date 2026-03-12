Появились свежие данные о пострадавших при ракетной атаке ВСУ на столицу региона России

Кузнецов: Семь пострадавших при атаке ВСУ на Брянск остаются в тяжелом состоянии

Семь пострадавших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск остаются в стабильно тяжелом состоянии. Свежие данные о них сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, добавил он.

Представитель ведомства также рассказал, что в больницах Москвы и Брянска остаются на лечении 29 человек, в том числе один ребенок.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что число жертв ракетного удара по региональной столице выросло до семи. Ранения получили 42 человека.

ВСУ ударили по Брянску вечером 10 марта. Для атаки использовались британские высокоточные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, запущенные с тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24. Под обстрел попал завод, производящий микросхемы для мобильных устройств, и гражданская инфраструктура. 11 марта в регионе объявляли днем траура.