Число жертв ракетного удара ВСУ по Брянску выросло

Богомаз: Жертвами удара ВСУ по Брянску стали семь человек

Число жертв ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску выросло до семи. Обновленные данные привел губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире «Соловьев Live».

Ранения, согласно последней официальной информации, получили 42 человека.

Ранее Богомаз сообщил, что госпитализация понадобилась 29 пострадавшим. Девять из них, чье состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, направили в Москву — в федеральные медицинские центры и больницы.

ВСУ ударили по Брянску вечером 10 марта. Для атаки использовались британские высокоточные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, запущенные с тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24. Под обстрел попал завод, производящий микросхемы для мобильных устройств, и гражданская инфраструктура. 11 марта в регионе объявили днем траура.