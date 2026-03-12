Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:34, 12 марта 2026МирЭксклюзив

Названо стратегическое преимущество Ирана в конфликте с США и Израилем

Аналитик Полетаев: Волны ударов БПЛА являются стратегическим преимуществом Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Miro Maman / Reuters

Массированные удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) являются стратегическим преимуществом Ирана на нынешнем этапе конфликта с США и Израилем. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Никто в регионе оказался не готов к этим ударам — и это огромное преимущество Ирана, которое становится стратегическим

Сергей Полетаеввоенный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

Полетаев прокомментировал удары иранских БПЛА по Израилю и странам Персидского залива и отметил, что преимущество Тегерана будет постепенно терять значение по мере анализа опыта и адаптации к новым волнам атак. По мнению Полетаева, несмотря на то что противники Тегерана оказались не готовы к такой тактике, в перспективе они смогут найти формы противодействия и укрепить оборону.

Говоря о возможном использовании опыта Украины в конфликте на Ближнем Востоке, Полетаев отметил разницу театра военных действий в рамках СВО и конфликта США и Ирана. В частности, эксперт указал на разницу в расстоянии между точками запуска дронов и конечными целями, а также способность сторон конфликта к мониторингу и отражению налетов БПЛА.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич рассказал об использовании опыта на Украине в операции против Ирана. По его словам, в настоящий момент американские военные разворачивают дополнительные силы на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Распутица добралась до фронта». ВСУ начали охоту на российских военнослужащих, которые сбивают их поставки дронами. Что известно?

    В США назвали условие для сопровождения судов через Ормузский пролив

    В России рассказали о возобновлении авиасообщения с Донбассом и Новороссией

    Суд встал на сторону «Нафтогаза» в споре о транзите с «Газпромом»

    Премьер Израиля заявил о сокрушении Ирана и «Хезболлы»

    В НАТО заявили о готовности США жестко ответить на помощь Ирану

    В России напомнили европейским политикам о победителях фашизма

    Трансвестит из Канады вступил в ряды ВСУ

    Зрительница театра на Украине устроила истерику из-за русской речи

    Действия ВСУ сравнили с тактикой террористов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok