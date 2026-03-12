Названо стратегическое преимущество Ирана в конфликте с США и Израилем

Аналитик Полетаев: Волны ударов БПЛА являются стратегическим преимуществом Ирана

Массированные удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) являются стратегическим преимуществом Ирана на нынешнем этапе конфликта с США и Израилем. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Никто в регионе оказался не готов к этим ударам — и это огромное преимущество Ирана, которое становится стратегическим Сергей Полетаев военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

Полетаев прокомментировал удары иранских БПЛА по Израилю и странам Персидского залива и отметил, что преимущество Тегерана будет постепенно терять значение по мере анализа опыта и адаптации к новым волнам атак. По мнению Полетаева, несмотря на то что противники Тегерана оказались не готовы к такой тактике, в перспективе они смогут найти формы противодействия и укрепить оборону.

Говоря о возможном использовании опыта Украины в конфликте на Ближнем Востоке, Полетаев отметил разницу театра военных действий в рамках СВО и конфликта США и Ирана. В частности, эксперт указал на разницу в расстоянии между точками запуска дронов и конечными целями, а также способность сторон конфликта к мониторингу и отражению налетов БПЛА.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич рассказал об использовании опыта на Украине в операции против Ирана. По его словам, в настоящий момент американские военные разворачивают дополнительные силы на Ближнем Востоке.