18:56, 12 марта 2026

Главком НАТО рассказал об использовании опыта на Украине в операции против Ирана

Главком НАТО: США переносят опыт конфликта на Украине на операцию против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США используют опыт конфликта на Украине в военной операции против Ирана. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в ходе слушания в Сенате, трансляцию ведет Forbes на YouTube-канале.

«Да, мы это делаем, разворачиваем силы на Ближнем Востоке в этих целях», — ответил он на вопрос, переносят ли американские военные опыт в перехвате ракет и беспилотников из украинского конфликта.

По словам Гринкевича, Украина запросила у США дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО). При этом он указал, что сейчас многие комплексы перебрасываются на Ближний Восток.

Сенаторы также поинтересовались, что мог бы попросить украинский лидер Владимир Зеленский, если бы находился в данный момент в Вашингтоне. Гринкевич ответил, что «он бы просил средства ПВО».

Ранее журнал Politico сообщил, что Украина может лишиться важных средств ПВО из-за войны США и Ирана. По данным издания, Вашингтон и его союзники в Персидском заливе израсходовали сотни ракет Patriot, истощив запасы, которые могли бы быть переданы Киеву.

