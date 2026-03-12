Реклама

19:47, 12 марта 2026Силовые структуры

Президент освободил от должности первого замминистра внутренних дел России

Путин освободил от должности первого замминистра внутренних дел Горового
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Горовой

Александр Горовой . Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя министра внутренних дел России. Об этом «Ленте.ру» следует из публикации на портале правовых актов.

Как следует из указа, речь идет об Александре Горовом, на должность которого назначен Андрей Курносенко. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, это ожидаемая перестановка, Горовой отправлен на пенсию по достижении предельного возраста.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совета безопасности.

