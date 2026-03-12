Президент освободил от должности первого замминистра внутренних дел России

Путин освободил от должности первого замминистра внутренних дел Горового

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя министра внутренних дел России. Об этом «Ленте.ру» следует из публикации на портале правовых актов.

Как следует из указа, речь идет об Александре Горовом, на должность которого назначен Андрей Курносенко. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, это ожидаемая перестановка, Горовой отправлен на пенсию по достижении предельного возраста.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совета безопасности.