Россия
14:49, 12 марта 2026Россия

Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности

Путин освободил Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совета безопасности. Подписанный главой государства указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Освободить Коновальчика Павла Михайловича от должности помощника Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Детали о причинах принятого решения не приводятся.

Ранее сообщалось, что 6 марта Путин провел совещание с представителями Совбеза, министерства обороны и Генерального штаба по теме специальной военной операции на Украине.

