Мир
06:14, 12 марта 2026Мир

При ударе Израиля по пляжу в Бейруте погибли семь человек

В Бейруте при ударе по пляжу погибли семь человек, ранен 21
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В результате израильского удара по пляжу в Бейруте погибли нее менее семи человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Ливана, пишет издание Figaro.

«В результате вражеского израильского удара по Рамлет аль-Байда в Бейруте погибли, по первоначальным данным, семь человек, ранен 21», — цитирует газета сообщение ведомства.

Как указано, на этом месте ночуют перемещенные лица, прибывшие туда из-за обострения конфликта на южной границе.

Накануне сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о масштабных волнах авиаударов одновременно по Ливану и Ирану. До этого израильский министр обороны Исраэль Кац отметил, что у операции против Ирана нет ограничений по времени. По его словам, операция не прекратится до достижения США и Израилем поставленных целей.

8 марта израильские военные атаковали гостиницу Ramada в центре Бейрута, Ливан. Обстрелу подвергся лишь один номер, в котором якобы находились командиры ливанского подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По меньшей мере четыре человека не выжили.

