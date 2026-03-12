Реклама

15:10, 12 марта 2026Культура

Пригожин сравнил артистов с детьми и пожалел о работе продюсером

Продюсер Иосиф Пригожин: Я пожалел о своей работе с 90 % артистов
Андрей Шеньшаков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что многие его артисты не оценили вклад в их карьеры по достоинству. Его слова передает 5-tv.ru.

По словам супруга певицы Валерии и бывшего менеджера многих российских звезд, в 90 процентах случаев он жалел о сотрудничестве со своими подопечными.

«90 процентов я пожалел себя. Мое время не всегда было оценено так, как сильно я любил всех артистов, с кем сотрудничал. Артист — как ребенок, а вокруг него родители. Но иногда им кажется, что звезда зажигается только по их решению», — сообщил Иосиф.

Среди музыкантов, с которыми работал Пригожин, были Николай Носков, Дидюля и многие другие.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин порекомендовал российской певице Славе (настоящее имя — Анастасия Сланевская) подумать о завершении карьеры на фоне скандальных эфиров в социальных сетях и срыва концерта в Пензе.

