Культура
10:03, 12 марта 2026Культура

Славе посоветовали завершить карьеру после скандального концерта

Продюсер Пригожин: Певице Славе стоит подумать о завершении карьеры
Ольга Коровина

Фото: Maxim Platonov / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин порекомендовал российской певице Славе (настоящее имя — Анастасия Сланевская) подумать о завершении карьеры. Его слова передает Общественная служба новостей.

Комментируя скандальный концерт артистки в Пензе, медиаменеджер подчеркнул, что «каждый может оступиться». По его словам, Сланевская оказалась в трудном положении и решала свои проблемы с помощью спиртного, из-за чего «все начало рушиться».

«На этой почве многие пытаются еще сильнее втоптать ее в грязь. Но ей нужно время, чтобы решить проблемы, восстановить здоровье и подумать, готова ли она вернуться на сцену», — пояснил Пригожин.

Ранее Слава приняла решение отменить концертный тур по стране после скандального инцидента на своем шоу в Пензе 1 марта. Планировалось, что юбилейный тур певицы охватит Миасс, Оренбург, Самару, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Курган, Орел, Воронеж и другие города. Финалом гастролей по стране должно было стать выступление в Москве.

