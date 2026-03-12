Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:00, 12 марта 2026МирЭксклюзив

Назван главный просчет США при планировании ударов по Ирану

Политолог Новик: США не ожидали серьезный ответ от Ирана при подготовке ударов
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jamal Awad / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа не ожидала при подготовке совместной с Израилем военной операции серьезный ответ Ирана на массированные удары. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.

Победоносная однодневная операция в Венесуэле придала американским «ястребам» дополнительных очков в принятии стратегических решений. По их задумке «иранский маневр» должен был пройти также безболезненно и быстро

Николай Новикаместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Новик оценил возможные просчеты администрации Трампа при планировании ударов по Ирану и предположил, что Белый дом рассчитывал исключительно символический ответ исламской республики. Политолог отметил, что Вашингтон рассматривал удары как инструмент оперативного давления, в то время как Тегеран воспринял атаки как экзистенциальную угрозу и пошел на эскалацию конфликта путем перекрытия Ормузского пролива.

По мнению эксперта, первоначальный план атаки на Иран предполагал разделение целей, где Израиль отвечал за устранение всей духовной и политической элиты страны, а роль США заключалась в разведке и уничтожении военной инфраструктуры, а также специализированной опасной для авиации техники.

Целеполагание строилось на концепции «шока и трепета», где Иран должен был капитулировать, а не идти на эскалацию. Но предполагаемый сценарий не сработал, и все последующие заявления президента Трампа и официальных представителей о плане, рассчитанном на 4-6 недель, являются ответом на очевидный провал

Николай Новикаместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность встречи президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он добавил, что контакты с иранским руководством не прекращаются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Всему есть предел». Конфликт Украины и Венгрии достиг нового уровня. Орбан заявил об угрозах детям и внукам со стороны Украины

    Модель OnlyFans стала зарабатывать на продаже пережеванной еды

    Коллега жестоко унизил любителя бесплатно пообедать на работе

    Назван главный просчет США при планировании ударов по Ирану

    Атака на небоскреб с военными США в Дубае попала на видео

    Киев преследует коммерческие цели при атаках на Кубань

    США вооружатся украинскими дронами

    В США сообщили об обращении Трампа за помощью к Путину

    Названа неожиданная цель атак Киева

    Россиянка описала парк в США словами «такие места сильно сбивают человеческую спесь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok