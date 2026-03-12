Назван главный просчет США при планировании ударов по Ирану

Политолог Новик: США не ожидали серьезный ответ от Ирана при подготовке ударов

Администрация президента США Дональда Трампа не ожидала при подготовке совместной с Израилем военной операции серьезный ответ Ирана на массированные удары. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.

Победоносная однодневная операция в Венесуэле придала американским «ястребам» дополнительных очков в принятии стратегических решений. По их задумке «иранский маневр» должен был пройти также безболезненно и быстро Николай Новик аместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Новик оценил возможные просчеты администрации Трампа при планировании ударов по Ирану и предположил, что Белый дом рассчитывал исключительно символический ответ исламской республики. Политолог отметил, что Вашингтон рассматривал удары как инструмент оперативного давления, в то время как Тегеран воспринял атаки как экзистенциальную угрозу и пошел на эскалацию конфликта путем перекрытия Ормузского пролива.

По мнению эксперта, первоначальный план атаки на Иран предполагал разделение целей, где Израиль отвечал за устранение всей духовной и политической элиты страны, а роль США заключалась в разведке и уничтожении военной инфраструктуры, а также специализированной опасной для авиации техники.

Целеполагание строилось на концепции «шока и трепета», где Иран должен был капитулировать, а не идти на эскалацию. Но предполагаемый сценарий не сработал, и все последующие заявления президента Трампа и официальных представителей о плане, рассчитанном на 4-6 недель, являются ответом на очевидный провал Николай Новик аместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность встречи президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он добавил, что контакты с иранским руководством не прекращаются.