Против Украины призвали ввести санкции после угроз Орбану

Ким Дотком призвал Евросоюз ввести санкции против Украины после угроз Орбану

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал Евросоюз наложить санкции на Украину из-за угрозы президента страны Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом он написал в социальной сети X.

Дотком напомнил, что Орбан является демократически избранным премьер-министром страны Евросоюза. «Позор тем, кто стоит во главе ЕС, и их русофобии», — написал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил Орбану. Он заявил, что Украина может передать адрес премьер-министра Венгрии Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке.