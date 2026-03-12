Реклама

Против Украины призвали ввести санкции после угроз Орбану

Ким Дотком призвал Евросоюз ввести санкции против Украины после угроз Орбану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал Евросоюз наложить санкции на Украину из-за угрозы президента страны Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом он написал в социальной сети X.

Дотком напомнил, что Орбан является демократически избранным премьер-министром страны Евросоюза. «Позор тем, кто стоит во главе ЕС, и их русофобии», — написал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил Орбану. Он заявил, что Украина может передать адрес премьер-министра Венгрии Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке.

