Силовые структуры
09:10, 12 марта 2026Силовые структуры

Пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику в российской школе

На Урале пятиклассник принес оружие в школу и выстрелил из него в сверстника
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Верхней Пышме ученик пятого класса принес в школу пневматическое оружие и выстрелил из него в лоб своему сверстнику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, информация о происшествии появилась на просторах сети. По предварительным данным, все произошло в среду, 11 марта. На уроке английского языка школьник достал оружие и выстрелил из него в одноклассника во время игры. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается. Прокуратура проводит проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 21-летнего мужчину, который ранил ножом полицейского-стажера в служебной машине и сбежал.

