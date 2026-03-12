Пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику в российской школе

На Урале пятиклассник принес оружие в школу и выстрелил из него в сверстника

В Верхней Пышме ученик пятого класса принес в школу пневматическое оружие и выстрелил из него в лоб своему сверстнику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, информация о происшествии появилась на просторах сети. По предварительным данным, все произошло в среду, 11 марта. На уроке английского языка школьник достал оружие и выстрелил из него в одноклассника во время игры. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается. Прокуратура проводит проверку.

