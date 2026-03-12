Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:03, 12 марта 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала 16 шифровок за день

Радиостанция УВБ-76 передала 19 слов за день
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала 16 сообщений за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее эфир.

Так называемая радиостанция Судного дня 12 марта начала вещание в 04:56 по московскому времени. Всего к 17:00 прозвучали 16 передач, в которых было в общей сложности 19 слов. Первым в эфир дали слово «примусный», через две минуты последовало слово «режоруан». После пяти утра вышли две шифровки: «кобочелн» и «голубей».

После этого станция умолкла на несколько часов и продолжила вещание в 08:50. В течение получаса в эфире появились сообщения «подгорелый» и «росчерк». С 14:42 до 16:11 прозвучало еще восемь шифровок, некоторые из них двойные. В шифровках были слова: «зуекокриз», «плексиглас», «залпофирн», «пользование», «трутошут», «панкозвук», «ласка», «рискохолм», «блуд», «кавказ», «прыщавый», «простыня» и «авиационный».

НЖТИ 48480 ЗУЕКОКРИЗ 5767 6650

НЖТИ 56371 ПЛЕКСИГЛАС 2555 7094

НЖТИ 38022 ЗАЛПОФИРН 0010 6369 ПОЛЬЗОВАНИЕ 5677 1784

НЖТИ 28688 ТРУТОШУТ 0100 5125 ПАНКОЗВУК 3996 0995

НЖТИ 79945 ЛАСКА 6919 2490

НЖТИ 89062 РИСКОХОЛМ 0044 2923

НЖТИ 17395 БЛУД 8830 2774

НЖТИ 49749 КАВКАЗ 0104 4657 ПРЫЩАВЫЙ 4020 7091

НЖТИ 06742 ПРОСТЫНЯ 4072 7353

НЖТИ 11254 АВИАЦИОННЫЙ 3247 3900

Большая часть сегодняшних шифровок звучала в эфире 11 февраля этого года. Среди них: «кобочелн», «голубей», «зуекокриз», «плексиглас», «залпофирн», «пользование», «трутошут», «панкозвук», «ласка», «блуд», «кавказ», «прыщавый» и «авиационный». Двойные шифровки также полностью совпадают.

11 февраля станция передала 25 сообщений — рекордное количество за одни сутки в 2026 году. Канал «УВБ-76 логи» объяснил небывалую активность плановыми учениями. Целью учений, по словам авторов, была проверка узлов связи и подчиненных им радиоцентров под типовой учебно-боевой нагрузкой интенсивным радиотрафиком. Такие учения, как правило, проводятся раз в полугодие или чаще.

Материалы по теме:
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о критическом состоянии нового лидера Ирана

    Внешность Оксаны Самойловой на видео без фильтров вызвала споры в сети

    В России захотели дать право присутствовать на родах не только членам семьи

    Верховный лидер Ирана высказал позицию по Ормузскому проливу

    Зеленский объявил об учреждении на Украине дня языка соседнего народа

    Самого юного террориста России из Minecraft арестовали по новому уголовному делу

    Уехавший в Израиль Слепаков раскрыл связанную с эмиграцией сложность

    Ребенок вышел на кухню и встретил поедающую хлопья незнакомку без штанов

    Запад встревожился из-за послания нового верховного лидера Ирана

    ВМС США спрогнозировали нехватку огневой мощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok