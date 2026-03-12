«Радиостанция Судного дня» передала 16 шифровок за день

Радиостанция УВБ-76 передала 19 слов за день

Радиостанция УВБ-76 передала 16 сообщений за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее эфир.

Так называемая радиостанция Судного дня 12 марта начала вещание в 04:56 по московскому времени. Всего к 17:00 прозвучали 16 передач, в которых было в общей сложности 19 слов. Первым в эфир дали слово «примусный», через две минуты последовало слово «режоруан». После пяти утра вышли две шифровки: «кобочелн» и «голубей».

После этого станция умолкла на несколько часов и продолжила вещание в 08:50. В течение получаса в эфире появились сообщения «подгорелый» и «росчерк». С 14:42 до 16:11 прозвучало еще восемь шифровок, некоторые из них двойные. В шифровках были слова: «зуекокриз», «плексиглас», «залпофирн», «пользование», «трутошут», «панкозвук», «ласка», «рискохолм», «блуд», «кавказ», «прыщавый», «простыня» и «авиационный».

НЖТИ 48480 ЗУЕКОКРИЗ 5767 6650

НЖТИ 56371 ПЛЕКСИГЛАС 2555 7094



НЖТИ 38022 ЗАЛПОФИРН 0010 6369 ПОЛЬЗОВАНИЕ 5677 1784



НЖТИ 28688 ТРУТОШУТ 0100 5125 ПАНКОЗВУК 3996 0995



НЖТИ 79945 ЛАСКА 6919 2490



НЖТИ 89062 РИСКОХОЛМ 0044 2923



НЖТИ 17395 БЛУД 8830 2774



НЖТИ 49749 КАВКАЗ 0104 4657 ПРЫЩАВЫЙ 4020 7091

НЖТИ 06742 ПРОСТЫНЯ 4072 7353



НЖТИ 11254 АВИАЦИОННЫЙ 3247 3900

Большая часть сегодняшних шифровок звучала в эфире 11 февраля этого года. Среди них: «кобочелн», «голубей», «зуекокриз», «плексиглас», «залпофирн», «пользование», «трутошут», «панкозвук», «ласка», «блуд», «кавказ», «прыщавый» и «авиационный». Двойные шифровки также полностью совпадают.

11 февраля станция передала 25 сообщений — рекордное количество за одни сутки в 2026 году. Канал «УВБ-76 логи» объяснил небывалую активность плановыми учениями. Целью учений, по словам авторов, была проверка узлов связи и подчиненных им радиоцентров под типовой учебно-боевой нагрузкой интенсивным радиотрафиком. Такие учения, как правило, проводятся раз в полугодие или чаще.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.