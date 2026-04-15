Россиян захотели напоить игристым чаем

«Абрау-Дюрсо» захотела продавать игристый чай по 1,5 тысячи рублей за 0,75 литра

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», ведущий производитель игристых вин в России, объявила о запуске нового безалкогольного продукта — игристого чая. Об этом со ссылкой на директора по маркетингу производителя Василия Дмитриева сообщает «Интерфакс».

По его словам, продукт должен стать альтернативой безалкогольному вину в премиальных ресторанах, где «рождаются самые актуальные тренды индустрии».

До конца года компания намерена продать 50 тысяч бутылок. Стоимость чая в емкости объема 0,75 литра составит 1,5 тысячи рублей, однако коллекция также будет доступна в объеме 0,375 литра.

Дмитриев указал, что в России и Европе направление безалкогольных напитков стремительно развивается, поэтому компания высоко оценивает перспективы напитка. К 2030 году ожидается увеличение объемов его продаж до миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в марте продажи водки в России в натуральном выражении выросли на 4,95 процента, а в первом квартале — на два процента. У ликеро-водочных изделий рост составил 14,2 процента и 14,8 процента соответственно. При этом тихое вино за квартал потеряло три процента продаж, а ликерное — 7,2 процента.

Эксперты связывают такую динамику с опережающим инфляцию ростом цен на спиртное. Из-за него, на фоне снижения покупательной способности, потребители переходят на более дешевые с точки зрения содержания алкоголя напитки и отказываются от пива и вина, которые ранее, напротив, переманивали аудиторию у крепкого алкоголя.