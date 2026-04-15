Работавшая на плавкране поваром россиянка получила 13 лет колонии

В Краснодарском крае осудили повара плавкрана за госизмену

В Краснодарском крае осудили повара плавкрана за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Она признана виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, 63-летняя жительница Новороссийска, которая являлась судовым поваром на плавкране, хотела покинуть территорию России и переехать жить в США. Для этого она установила контакт с организацией, подконтрольной службе безопасности Украины, и выполняла их задания. Она осознавала, что ее деятельность направлена против безопасности России.

Работая на плавкране, она собирала и передавала кураторам информацию о кораблях Черноморского флота в Новороссийске, Сочи и Севастополе.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее противоправную деятельность. В суде она признала свои действия, но виновной себя не считает.

Суд приговорил ее к 13 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что двое россиян получили по 13 лет колонии за надписи на зданиях.