В Госдуме раскритиковали часовую норму для домашних заданий школьников

Домашние задания до 3,5 часа в день не помогут восстановлению старшеклассников. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова, чьи слова приводит «Газета.ru».
Так она прокомментировала новые нормы Минпросвещения, согласно которым ученики 9-11-х классов могут тратить до 3,5 часа в день на выполнение домашних заданий.
«Когда мы говорим о нагрузке в выпускных классах, важно смотреть на психологию и физиологию ребенка. Старшеклассники переживают гормональную и эмоциональную перестройку, поэтому домашние задания до 3,5 часа в день точно не помогут восстановлению», — пояснила она.
По мнению депутата, необходимо оценивать, допустима ли такая нагрузка для детей без негативного влияния на нервную систему.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал оптимальный срок школьного обучения в России, которой, по его мнению, является 11-летняя программа.