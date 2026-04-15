20:04, 15 апреля 2026Россия

В Госдуме раскритиковали часовую норму для домашних заданий школьников

Депутат Госдумы Лантратова раскритиковала норму в 3,5 часа для домашних заданий
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Домашние задания до 3,5 часа в день не помогут восстановлению старшеклассников. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова, чьи слова приводит «Газета.ru».

Так она прокомментировала новые нормы Минпросвещения, согласно которым ученики 9-11-х классов могут тратить до 3,5 часа в день на выполнение домашних заданий.

«Когда мы говорим о нагрузке в выпускных классах, важно смотреть на психологию и физиологию ребенка. Старшеклассники переживают гормональную и эмоциональную перестройку, поэтому домашние задания до 3,5 часа в день точно не помогут восстановлению», — пояснила она.

По мнению депутата, необходимо оценивать, допустима ли такая нагрузка для детей без негативного влияния на нервную систему.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал оптимальный срок школьного обучения в России, которой, по его мнению, является 11-летняя программа.

