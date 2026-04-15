Министр просвещения назвал оптимальный срок школьного обучения в России

Кравцов: 11-летний срок обучения в школах России является оптимальным

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал оптимальный срок школьного обучения в России. По его мнению, это 11-летняя программа, передают «Вести».

По словам чиновника, срок обучения в российских школах остается в рамках государственного стандарта — и изменять его не планируют.

«Дискуссия ведется, мы считаем, что 11 лет — оптимальный срок обучения, и здесь нет никаких планов изменять этот срок», — заключил Кравцов.

Ранее в Общественной палате предложили возобновить в России одну советскую практику без согласования с родителями. Речь шла об актах общественно полезного труда, например, уборке в классах. В Минпросвещения ответили, что трудовое воспитание школьников уже закреплено в федеральных образовательных стандартах.