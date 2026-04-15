20:01, 15 апреля 2026

Назван способ продлить жизнь смартфону

В BGR заявили, что на смартфоны необязательно ставить свежайшие обновления
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Чтобы смартфон работал дольше, нужно оценить, стоит ли устанавливать на него актуальное обновление, и сделать правильный выбор. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа в качестве примера отметили, что современные смартфоны Samsung основной линейки — Galaxy S26 — имеют семь лет поддержки. Это означает, что компания обязалась выпускать для них обновления Android и предоставлять патчи безопасности в течение семи лет с момента выпуска. Авторы объяснили, можно ли будет спокойно пользоваться девайсами весь названный срок.

В материале говорится, что Galaxy S26 получит последнее обновление в 2033 году, и это будет Android 23. Однако нет гарантии, что смартфон, даже при аккуратной эксплуатации, сможет бесперебойно работать семь лет.

Специалисты объяснили, что детали устройства со временем изнашиваются из-за тепловой нагрузки и прочих факторов. Также процессор телефона будет лучше оптимизирован к тем версиям операционной системы (ОС), которые вышли в течение ближайших несколько лет после выпуска гаджета. Поэтому авторы посоветовали не устанавливать на старый аппарат самые новые версии ОС, чтобы устройство работало дольше.

Специалисты портала Tom's Guide выбрали лучшие смартфоны первого квартала 2026 года. В список попали iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra, Google Pixel 10a и другие устройства.

