Назван способ продлить жизнь смартфону

В BGR заявили, что на смартфоны необязательно ставить свежайшие обновления

Чтобы смартфон работал дольше, нужно оценить, стоит ли устанавливать на него актуальное обновление, и сделать правильный выбор. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа в качестве примера отметили, что современные смартфоны Samsung основной линейки — Galaxy S26 — имеют семь лет поддержки. Это означает, что компания обязалась выпускать для них обновления Android и предоставлять патчи безопасности в течение семи лет с момента выпуска. Авторы объяснили, можно ли будет спокойно пользоваться девайсами весь названный срок.

В материале говорится, что Galaxy S26 получит последнее обновление в 2033 году, и это будет Android 23. Однако нет гарантии, что смартфон, даже при аккуратной эксплуатации, сможет бесперебойно работать семь лет.

Специалисты объяснили, что детали устройства со временем изнашиваются из-за тепловой нагрузки и прочих факторов. Также процессор телефона будет лучше оптимизирован к тем версиям операционной системы (ОС), которые вышли в течение ближайших несколько лет после выпуска гаджета. Поэтому авторы посоветовали не устанавливать на старый аппарат самые новые версии ОС, чтобы устройство работало дольше.

