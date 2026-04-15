Ущерб энергетической инфраструктуре Ближнего Востока оценили

Rystad Energy: На ремонт энергоинфраструктуры арабским странам нужно $58 млрд

Совокупный ущерб арабских стран от ударов по энергетической инфраструктуре может оказаться колоссальным и составить 58 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оценку аналитиков компании Rystad Energy.

Подавляющая часть вышеуказанной суммы потребуется на восстановление работы нефтегазовых объектов. Одним из главных пострадавших может стать Иран, которому на ремонт поврежденной энергоинфраструктуры понадобится 19 миллиардов долларов.

Наибольшая доля расходов, полагают эксперты, придется на возобновление мощностей нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Эти объекты отличаются высокой степенью сложности ремонтных работ. Еще одной проблемой могут стать задержки поставок критически важного оборудования. Этот фактор во многом определит итоговые сроки восстановления поврежденных энергообъектов в регионе, заключили аналитики.

Суммарные потери ближневосточных стран из-за войны в Иране, спрогнозировали специалисты Организации объединенных наций, могут составить 120-194 миллиарда долларов. С наибольшим ущербом, согласно ожиданиям экспертов, столкнутся Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.

