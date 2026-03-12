Раскрыт секрет окрашивания сыгравшей жену Кеннеди-младшего актрисы

Колорист Хилл: Сыгравшую жену Кеннеди актрису Сару Пиджон красили почти сутки

Известный колорист Кари Хилл и стилист по декорациям сериала «История любви» Барри Ли Мо раскрыли секрет окрашивания актрисы Сары Пиджон, которая сыграла жену Кеннеди-младшего Кэролин Бессетт. Комментарий публикует People.

По словам Хилл, на воссоздание светлого оттенка прядей для Пиджон у нее ушли почти сутки, поскольку от природы она темноволосая.

Превратить очень темные волосы Сары в светлые, как у Кэролин, было настоящим преображением — только на первый сеанс ушло более 20 часов. Не все отбеливатели одинаковы, и осветление такого количества пигмента может быть опасным без правильной технологии. Это не тот «естественный» образ, который доминирует в нашей современной культуре благодаря таким техникам, как балаяж или окрашивание волос Кари Хилл колорист

Кроме того, специалистам пришлось также поработать и со структурой волос. Так, Пиджон каждую ночь перед съемками спала с заплетенными косами. «Ее непринужденные, естественные волнистые волосы до сих пор выглядят потрясающе, и было важно воссоздать это, чтобы в полной мере передать ее трансформацию от первых дней в Calvin Klein до эпохи Кеннеди», — рассказал Ли Мо.

Стилист назвал преображение Пиджон «невероятным путешествием», которое в общей сложности заняло у команды два дня, чтобы превратить ее из брюнетки в блондинку.

С того момента, как она вышла из салона, вся ее энергия изменилась, и все это заметили. Думаю, она действительно родилась блондинкой, и благодаря Кари Хилл и Алексу Пардо мы смогли воплотить это в реальность. Я никогда не забуду наш первый день на съемочной площадке, когда все было готово. Было волшебно наблюдать, как прическа улучшила ее и без того невероятную игру. Все сложилось идеально, и Сара преобразилась Барри Ли Мо стилист по декорациям сериала «История любви»

Ранее в марте жене Кеннеди-младшего, которая была пиарщицей Calvin Klein и стала иконой стиля 1990-х, начали подражать. Поводом стал сериал «История любви» о скандальных отношениях знаменитой пары.