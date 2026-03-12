Реклама

Экономика
13:29, 12 марта 2026Экономика

Дачникам назвали оптимальное время высадки рассады

Союз садоводов: Высаживать рассаду стоит в первых числах мая
Виктория Клабукова

Фото: Damian Lugowski / Shutterstock / Fotodom  

Заниматься высадкой рассады стоит в первых числах мая. Такой срок в беседе с агентством РИА Новости назвала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Это, по словам специалиста, самый классический вариант высадки. Сроки можно сместить на конец апреля, но не раньше из-за вероятности сильных возвратных заморозков. Большой популярностью среди российских дачников пользуются томаты, перец, баклажан, в эти же сроки рекомендуется сажать цветы и другие «привычные» культуры. Все эти растения теплолюбивы, поэтому, планируя высадку, необходимо учитывать, что они могут не выдержать падения температуры даже до плюс 1-2 градусов.

При этом сеять рассаду капусты можно уже во второй половине марта. Высаживать ее нужно в теплице, которая в то время пока еще пустует. Кроме того, можно посеять салат, шпинат и лук, отметила Воронова.

Ранее дачников призвали выращивать огурцы. Делать это необходимо не только из соображений экономии, но и ради спасения природы. Так, углеродный след от производства, хранения и доставки одного килограмма огурцов в крупных супермаркетах достигает 2,5-3,5 килограмма CO2-эквивалента, а в частных домохозяйствах — менее 0,3-0,5 килограмма.

