Дачникам назвали оптимальное время высадки рассады

Союз садоводов: Высаживать рассаду стоит в первых числах мая

Заниматься высадкой рассады стоит в первых числах мая. Такой срок в беседе с агентством РИА Новости назвала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Это, по словам специалиста, самый классический вариант высадки. Сроки можно сместить на конец апреля, но не раньше из-за вероятности сильных возвратных заморозков. Большой популярностью среди российских дачников пользуются томаты, перец, баклажан, в эти же сроки рекомендуется сажать цветы и другие «привычные» культуры. Все эти растения теплолюбивы, поэтому, планируя высадку, необходимо учитывать, что они могут не выдержать падения температуры даже до плюс 1-2 градусов.

При этом сеять рассаду капусты можно уже во второй половине марта. Высаживать ее нужно в теплице, которая в то время пока еще пустует. Кроме того, можно посеять салат, шпинат и лук, отметила Воронова.

