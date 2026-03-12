Россиян предупредили об опасном осложнении распространенного заболевания

Врач Сережина: Ангина может вызывать удушье

Обычная ангина при тяжелом течении может давать опасное осложнение в виде удушья, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она подчеркнула, что очень сильная боль в горле должна насторожить и заставить обратиться к врачу.

«Наиболее частыми возбудителями тяжелых форм ангины остаются стафилококк и стрептококк. Стрептококк считается особенно коварным — он вызывает не только выраженную боль в горле и воспаление миндалин, но и выделяет токсины, способные поражать сердечно–сосудистую систему и почки, — рассказала врач. — Если стрептококковую ангину вовремя не пролечить антибиотиками, возможно развитие ревматического поражения соединительной ткани сердца, почек и суставов, кожи».

Другое тяжелое осложнение, о котором предупредила Сережина, — заглоточный абсцесс, воспалительный процесс, распространяющийся в лимфатические узлы и более глубокие ткани.

«Отек может быть настолько выраженным, что начинает перекрывать дыхательные пути и создает угрозу удушья. Такое состояние требует уже не амбулаторного наблюдения, а срочной медицинской помощи и хирургического лечения. Именно поэтому ангину нельзя воспринимать как "обычное больное горло", которое просто дает высокую температуру на несколько дней», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Сережина подчеркнула, что при подозрении на ангину необходимо обратиться к врачу для осмотра и взятия биоматериала на посев — без него невозможно определить причину и выбрать таргетную терапию.

Ранее дерматолог Эмма Крэйторн предупредила, что в холодном климате быстрее разрушается защитный барьер кожи. По ее словам, это происходит из-за сухого воздуха на улице и в помещениях.