18:46, 12 марта 2026Авто

Россиянам разъяснили законность отказа дилеров в расчете наличными за машину

Юристы указали, почему автодилеры не имеют права отказывать в оплате наличными
Марина Аверкина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В последнее время участились жалобы россиян на автодилеров, которые отказываются принимать наличные за новые автомобили и настаивают исключительно на оформлении кредита. Юристы прокомментировали порталу 110km.ru законность таких действий и объяснили, что делать покупателям в такой ситуации.

Председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий подчеркнул, что сложившаяся практика противоречит действующему законодательству. Он напомнил, что российский рубль является официальным платежным средством в стране и обязан приниматься к оплате в любой торговой точке. Покупатель, не являющийся индивидуальным предпринимателем, имеет право рассчитываться наличными без ограничений по сумме. Розничный автосалон обязан обеспечить клиенту такую возможность непосредственно на месте — через собственную кассу, кассу банка или платежного агента.

Продажа автомобилей в розницу подпадает под определение публичного договора, объясняет Недзвецкий. Из этого следует, что дилер не вправе выбирать покупателей или устанавливать различные цены для одной категории клиентов. Отказ принять наличные деньги является прямым нарушением этих норм. Недзвецкого поддержал и член Палаты судебных экспертов Юрий Капштык. Он указал, что закон «О защите прав потребителей» обязывает продавца предоставлять полную информацию о товаре и запрещает навязывать способ оплаты. Право выбора есть только у клиента.

В статьях 140 и 861 Гражданского кодекса РФ, а также в пункте 1 статьи 16.1 закона «О защите прав потребителей» указано, что продавец обязан принимать рубли любым способом, который выбрал покупатель. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за нарушение этих положений штрафы от 15 до 50 тысяч рублей, напомнил Недзвецкий.

Не все эксперты проявили солидарность в этом вопросе. Кандидат юридических наук Денис Моряков считает, что автосалон как собственник товара вправе устанавливать свои условия реализации. Покупателю нужно внимательно читать договор, говорит он. Если в нем прописано, что конкретный автомобиль продается только в кредит, формально нарушения нет. Продавец может заранее объявить, что определенная модель реализуется лишь через кредитную программу или что итоговая цена зависит от способа расчета. По мнению Морякова, о нарушении закона можно говорить только в том случае, если покупателя вводят в заблуждение. Например, изначально объявленная стоимость действует только при оформлении займа или покупке дополнительных опций.

Эксперты уверены, что дилерами движет исключительно финансовая выгода — автосалоны получают комиссионные от банков за оформление кредитов, а также бонусы от страховых компаний за страхование автомобилей и жизни заемщиков. Зачастую эта маржа превышает прибыль от продажи машины.

В случае отказа в приеме наличных юристы советуют сфотографировать или снять на видео стоимость машины, сохранить записи разговоров с менеджерами. Затем следует направить дилеру письменную претензию с требованием заключить договор купли-продажи на условиях оплаты наличными. Если обращение будет проигнорировано, нужно обращаться с жалобой в территориальное отделение Роспотребнадзора, приложив собранные доказательства. В некоторых случаях урегулировать ситуацию может помочь вызов полиции в салон.

Ранее российские автовладельцы перечислили неожиданные проблемы кроссовера Jaecoo J7.

