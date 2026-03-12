Реклама

Экономика
14:06, 12 марта 2026

Россияне смогут увидеть необычное явление

Астроном Богачев: Россияне смогут увидеть «розовую» луну в апреле
Александра Качан (Редактор)

Фото: Beautiful creator786 / Shutterstock / Fotodom  

В апреле россияне смогут наблюдать необычное явление под названием «розовая» луна. Об этом рассказал заведующий Лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев в беседе с RT.

По словам эксперта, у каждого полнолуния есть жаргонное название. Розовой луной называется полнолуние в апреле, во время которого спутник Земли недолго кажется розоватым. На название также повлияло то, что в это время на востоке Северной Америки цветет розовый мох. Розовая луна происходит раз в год, в этот раз ее можно будет увидеть 2 апреля.

Богачев добавил, что 31 мая также появится возможность наблюдать голубую луну. «Это когда в один месяц наблюдается второе полнолуние. Это довольно редко бывает», — отметил эксперт.

Ранее россияне смогли увидеть малый парад планет, который прошел в конце февраля.

