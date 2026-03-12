Россиянин забил до смерти жену из-за ужина

Житель Алтая до смерти забил жену кочергой из-за отказа приготовить ужин

Житель Алтайского края предстанет перед судом за то, что забил до смерти свою жену кочергой из-за ужина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

Все произошло в декабре 2025 года. Женщина выпила и не захотела готовить ужин, из-за чего между супругами возник конфликт. В ходе ссоры ее муж взял металлическую кочергу и начал избивать женщину. Потерпевшая получила 27 ударов, которые оказались летальными.

46-летний мужчина обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

