Россиянка попала под следствие за проведение собраний в организации

В Курганской области задержали женщину за участие в экстремистском сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного управления (СК) России по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ.
По данным следствия, начиная с января 2021 года женщина вступила в межрегиональную организацию, которая в дальнейшем в России была признана экстремистской. Зная об этом, она продолжила принимать активное участие в ее деятельности, проводя мероприятия пропагандистского характера.
Сотрудники ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий по установлению участников запрещенной организации выявили и пресекли ее деятельность.
В марте этого года сотрудники полиции провели обыск по месту жительства фигурантки, в ходе которого изъяли средства связи и соответствующую литературу.
В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.
