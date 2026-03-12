Реклама

Силовые структуры
15:42, 12 марта 2026

Россиянка попала под следствие за проведение собраний в организации

В Курганской области задержали женщину за участие в экстремистском сообществе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Курганской области задержали женщину за участие в экстремистском сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного управления (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ.

По данным следствия, начиная с января 2021 года женщина вступила в межрегиональную организацию, которая в дальнейшем в России была признана экстремистской. Зная об этом, она продолжила принимать активное участие в ее деятельности, проводя мероприятия пропагандистского характера.

Сотрудники ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий по установлению участников запрещенной организации выявили и пресекли ее деятельность.

В марте этого года сотрудники полиции провели обыск по месту жительства фигурантки, в ходе которого изъяли средства связи и соответствующую литературу.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что появились подробности о новом деле против самого юного в России террориста из Minecraft.

