18:50, 12 марта 2026

Россиянка выслушала приговор за оставление младенцев-близнецов в наливайке

В Ростове суд приговорил бросившую близнецов в магазине женщину
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дарья Роточева / ТАСС

В Ростовской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы местную жительницу, которая бросила тело 6-месячного сына в городской наливайке в Таганроге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Во время следствия женщина не смогла объяснить свои действия и перекладывала ответственность на других.

25 ноября 2024 года правоохранители получили сообщение о том, что в городе обнаружен шестимесячный мальчик без признаков жизни, а в медицинское учреждение с телесными повреждениями госпитализирован его брат-близнец. Позже появилась видеозапись, на которой заплаканная женщина заносит детские переноски с младенцами в магазин, а затем уходит. Потом в наливайку приходит отец детей и обнаруживает, что один из сыновей уже не подает признаков жизни. Позднее женщину арестовали.

