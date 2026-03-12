Российская пенсионерка лишилась жизни из-за тысячи рублей

В Омской области спустя 20 лет следователи задержали убийцу пенсионерки

В Омской области следователи раскрыли преступление, совершенное в октябре 2006 года в поселке Любинский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Тогда в частном доме нашли 74-летнюю женщину с признаками насильственной смерти. Преступление долгие годы оставалось нераскрытым.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет материалы дела были изучены заново, назначены дополнительные экспертизы. В итоге удалось установить личность подозреваемого — им оказался мужчина, временно проживавший у потерпевшей. На момент расправы ему было около 20 лет, после преступления он скрылся в другом регионе.

Задержали фигуранта в Краснодарском крае. На допросе он дал признательные показания. По версии следствия, 24 октября 2006 года мужчина попросил у пенсионерки деньги взаймы. Получив отказ, он жестоко избил ее — нанес около 50 ударов руками и ногами. Женщина не выжила. Затем злоумышленник обыскал дом, похитил тысячу рублей и скрылся.

