Российские военные приблизились к ключевым позициям ВСУ у одного города

Российские военные добились успехов на краматорско-дружковском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил командир роты отряда «Русь» Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», с позывным Миссионер, передает РИА Новости.

Уточняется, что армия РФ приблизилась к ключевым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Краматорска. Украинские подразделения, пытаясь удержать их, применяют различные виды беспилотников.

«Сейчас нам уже показались именно те опорные пункты, которые являются стратегическими и напрямую выводят именно на агломерат Краматорска», — рассказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл, сколько земель ДНР осталось занять армии РФ. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах территорий.