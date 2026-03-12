Российский боец СВО с пулеметом сорвал скрытую атаку пехоты ВСУ

Боец СВО из Новосибирской области с пулеметом сорвал скрытую атаку пехоты ВСУ

Боец специальной военной операции (СВО) из Новосибирской области с пулеметом сорвал скрытую атаку пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его историю публикуют «Вести.Новосибирск».

По данным издания, во время боевого дежурства группа российского военнослужащего занимала оборону на недавно освобожденных позициях. Военнослужащий первым заметил, как пехота противника пытается скрытно подобраться к ним, и доложил об этом командиру.

Получив «добро» от командования, россиянин открыл огонь по бойцам ВСУ из крупнокалиберного пулемета. Часть украинских солдат не выжили, остальные отступили, отмечает портал.

Ранее другой боец СВО одним жестом убедил троих украинских солдат сдаться. Сообщалось, что он указал им на гранату.