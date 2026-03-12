Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:14, 12 марта 2026Россия

Российский боец СВО с пулеметом сорвал скрытую атаку пехоты ВСУ

Боец СВО из Новосибирской области с пулеметом сорвал скрытую атаку пехоты ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) из Новосибирской области с пулеметом сорвал скрытую атаку пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его историю публикуют «Вести.Новосибирск».

По данным издания, во время боевого дежурства группа российского военнослужащего занимала оборону на недавно освобожденных позициях. Военнослужащий первым заметил, как пехота противника пытается скрытно подобраться к ним, и доложил об этом командиру.

Получив «добро» от командования, россиянин открыл огонь по бойцам ВСУ из крупнокалиберного пулемета. Часть украинских солдат не выжили, остальные отступили, отмечает портал.

Ранее другой боец СВО одним жестом убедил троих украинских солдат сдаться. Сообщалось, что он указал им на гранату.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы потребуем репарации». Вышло первое обращение нового лидера Ирана. Аятолла заявил о мести и раскрыл тактику в Ормузском проливе

    Аскольд Запашный едва не лишился зубов за три миллиона рублей

    Страна ЕС резко ответила на угрозы Трампа

    Известной ведущей удалили половину легкого

    Российский боец СВО с пулеметом сорвал скрытую атаку пехоты ВСУ

    Аргентина отказалась играть Финалиссиму-2026 в Мадриде

    Директор ФСИН сообщил о существенном кадровом голоде

    Семья бросилась спасать унесенных волной возлюбленных и не выжила

    Порядок получения компенсации за сорванный отдых на Ближнем Востоке объяснили

    Зеленский договорился производить дроны с соседней страной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok